BM, Deyrizor'daki 100 bin kişi için endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de rejime ait savaş uçağının düşürülmesi ve Rusya'nın buna yönelik tepkisi nedeniyle endişe duyulduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Suriye'de rejime ait uçağın düşürülmesi ve Rusya'nın buna tepkisine ilişkin soruları yanıtladı.
Rejim uçağının düşürülmesi ve İran'ın DEAŞ mevzilerine yönelik füze saldırısına ilişkin haberleri takip ettiklerini anlatan Dujarric, "Bu haberlerin ve olayların meydana gelme koşullarını bağımsız olarak teyit etme imkanımız yok, ancak bu eylemler Suriye'de gerginliğin artması ve yanlış hesap riskini artırıyor. Bu nedenle ciddi endişe duyuyoruz." dedi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağını Tabka ilçesinin güneyinde düşürdüğünü duyurmuş, buna tepki olarak Rusya Savunma Bakanlığı ise Washington ile Suriye'de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıklamıştı.
Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, 2014'ten beri DEAŞ kuşatmasındaki Deyrizor kentinde bulunan 100 bin civarında kişinin güvenliğinden endişe edildiği belirtildi.
Bölgede sivillerin şiddete maruz kaldığı, insani yardım ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim olduğu vurgulanan açıklamada, BM'nin Dünya Gıda Programı aracılığıyla havadan insani yardım ulaştırdığı, ancak bölgedeki çatışmaların yardımın sivillere ulaşımını tehlikeye attığı ifade edildi.
Açıklamada, BM'nin başta kuşatma altında ve ulaşılması zor bölgelerdeki 4 buçuk milyon kişi olmak üzere Suriye'deki tüm sivillere güvenli ve kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının temin edilmesini istediği bildirildi.
Birleşmiş Milletler DEAŞ kuşatmasındaki Deyrizor kentinde bulunan 100 bin civarında kişinin güvenliğinden endişe edildiğini belirtti
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