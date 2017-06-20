Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/13.30/20.28)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne altıncı günde devam ediyor.
- Kılıçdaroğlu, Çamlıdere yol ayrımında yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısında konuşacak.
(Ankara/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kadın ve Demokrasi Derneğinin iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.47)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ ve OGM tesisleri temel atma töreni ile gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, iftar programına iştirak edecek.
(Kilis/17.15/18.00/18.30/20.01)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İli̇şki̇ler Kurulunun iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.47)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaştırma muhabirleri ile iftar programında bir araya gelecek.
(Ankara/20.30)
3- TÜİK, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lidya Park Düğün Salonunda, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.
(Eskişehir/20.37)
2- Osmanlı hanedanı üyeleri, medya, sanat, edebiyat ve tarih camiasının önemli isimlerinin katılımıyla Çengelköy Nilhan Sultan Köşkü’nde iftar verilecek.
(İstanbul/20.47)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz anma programı "İçimizdeki Kahramanlar"ın katılımcıları ve aileleriyle iftar yapacak.
(Ankara/20.28) 2 - Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 2. tur maçları oynanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi