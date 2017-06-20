10:01, 20 Haziran 2017 Salı

AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye geliyor





AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn 6 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın 6 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği açıklandı.

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