10:23, 20 Haziran 2017 Salı

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi





Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

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