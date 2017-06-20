Güncelleme: 10:00, 20 Haziran 2017 Salı

Trump'ın damadı Ortadoğu yolcusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, bu hafta Ortadoğu'ya giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Amerikan medyasında yer alan haberleri doğrulayarak Kushner'in bu hafta Ortadoğu barışı kapsamında bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Spicer, ziyaretle ilgili detaya girmek istemese de Kushner'in çarşamba günü önce Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha sonra ise Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceği belirtildi.

Trump'ın uluslararası müzakere özel temsilcisi Jason Greenblatt'ın da eşlik edeceği ziyarette, ABD yönetiminin Ortadoğu barışı konusunda mesafe kat edilmesi için yeni bir çaba ortaya koyması bekleniyor.

Geçen ay sonunda Ortadoğu'ya giderek Filistin ve İsrail liderleriyle görüşen Trump, Ortadoğu barışı konusunda iki ülke arasında varılacak bir uzlaşmayı kabul edebileceğini açıklamıştı.