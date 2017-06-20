Afganistan'da Bagram üssünde görevli korumalara saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan ABD'nin ülkedeki en büyük hava üssü Bagram'da görev yapan Afgan korumalara yönelik silahlı saldırıda 8 koruma hayatını kaybetti.
Bagram Kaymakamı Abdulşukur Kuddusi, Afgan korumaların, evlerinden hava üssüne giderken Şakey bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda 8 korumanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Kuddusi, ikisinin de yaralandığını söyledi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram, başkent Kabil'in 40 kilometre uzaklığında bulunuyor.
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ABD'nin Bagram hava üssünde görev yapan korumalara yönelik silahlı saldırıda 8 Afgan koruma öldü
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