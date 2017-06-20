Bahreyn'de bombalı saldırı, 1 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bahreyn'in başkentinin çıkışında bulunan Şii köyünde meydana gelen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
İçişleri bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Manama'nın banliyösünde ölü bulunan bir kişinin pazar gecesi meydana gelen bombalı saldırıda ölmüş olabileceğini açıkladı.
Bakanlık, "19 Haziran'da Hacar köyündeki bir çiftlikte bulunan bir ceset üzerinde yapılan ilk soruşturmada, ölümün ayrıntıları verilmeksizin bir bomba patlamasının sonucu olduğunu gösterdi." dedi.
Patlama, Bahreyn'in Şii çoğunluğun yaşadığı Diraz köyünde manevi lider İsa Kasım'ın köyünde gerçekleşmişti.
Geçtiğimiz ay yetkililer tarafından din adamına karşı alınan tedbirleri protesto etmek için aylarca süren bir oturma eylemini başlatanları dağıtmak için polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Hükümet geçen sene Kasım'ı Bahreyn vatandaşlığına aykırı davranmak ile suçlamıştı. Karar insan hakları grupları tarafından kınanmıştı.
Bahreyn mahkemeleri onlarca muhalifi, çoğu "terörizm" suçlamasıyla uzun hapis cezalarına mahkûm etti.
Yetkililer ayrıca ana Çeçen muhalefet grubu Al-Wefaq'ı (2011 öncesinde parlamentodaki en büyük) ve ana laik muhalefet grubu El-Waad'ı da yasaklamışlardı.
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