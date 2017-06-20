Trump'a çalışan firmadan 200 milyon ABD'liyi yakan skandal

ABD'de 200 milyona yakın seçmenin kişisel bilgileri yanlışlıkla deşifre oldu. Hatanın aktörü ise Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin isteği ile araştırmalara start veren bir firma.
Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi adına çalışmalar yürüten Deep Root isimli firma yanlışlıkla 200 milyona yakın ABD vatandaşının bilgilerinin sızmasına neden oldu.
ABD basınında yer alan haberde söz konusu hata nedeniyle ABD nüfusunun yüzde 62'sinin bilgilerinin deşifre olduğu bilgisine yer verildi.
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak girdiği seçimden Başkan olarak çıkan Trump'ın kampanyası için çalışan firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.
Söz konusu sızıntı nedeniyle milyonlarca ABD'linin isimleri, yaşları ve adresleri internetteki yerini aldı.
Söz konusu hata ile ilgili Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi.
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Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin isteği ile araştırmalara start veren bir firma, 200 milyon ABD'linin bilgilerini yanlışlıkla internetten paylaştı
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