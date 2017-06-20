11:25, 20 Haziran 2017 Salı

Avustralya, Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldı





Avustralya, ABD’nin Suriye uçağını düşürmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını geçici olarak durdurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya, ABD ve Rusya arasında, Suriye uçağının düşürülmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını askıya aldı. Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki hava operasyonlarının tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi. Askıya alınan hava operasyonlarının sadece Suriye için geçerli olduğu, Irak’taki operasyonları kapsamadığını bildirildi. Suriye hava sahasındaki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, hava operasyonlarının "zamanı geldiğinde" yeniden başlayacağı kaydedildi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelede hava harekatlarıyla destek veriyor. ABD savaş uçakları, dün PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarına ateş açması üzerine bir Suriye SU-22 savaş uçağını düşürmüş, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD ile kuvvet ayrışma kanalını askıya aldığını ve Fırat Nehri'nin batısına geçen koalisyon uçaklarının vurulacağını açıklamıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.