11:34, 20 Haziran 2017 Salı

Fransa Savunma Bakanı istifa etti





Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa ettiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ın parti içi finans soruşturmasından dolayı istifa ettiği belirtildi.

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