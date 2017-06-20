Bakan Ağbal'dan yeniden yapılandırma için son çağrı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı kanunla kamuya borcu olan vatandaşlar için son bir genel yapılandırma imkanı tanıdıklarını söyledi.
Kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını belirten Ağbal, "Ancak daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşlarımız da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait olan borçları için başvuruda bulunabilecek.” dedi
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Maliye Bakanı Ağbal, kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvuruların haziran sonunda bittiğini belirterek, vatandaşlara başvuruları son güne bırakmamaları çağrısında bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birileri yürüyor. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz." dedi.
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