11:44, 20 Haziran 2017 Salı

Bakan Ağbal'dan yeniden yapılandırma için son çağrı





Maliye Bakanı Ağbal, kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvuruların haziran sonunda bittiğini belirterek, vatandaşlara başvuruları son güne bırakmamaları çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı kanunla kamuya borcu olan vatandaşlar için son bir genel yapılandırma imkanı tanıdıklarını söyledi. Kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını belirten Ağbal, "Ancak daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşlarımız da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait olan borçları için başvuruda bulunabilecek.” dedi HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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