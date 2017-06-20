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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman, Erzurum, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'da şehit düşen askerlerin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman, Erzurum, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'da şehit düşen askerlerin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'daki şehit Uzman Çavuş Ali Gülnar'ın, Erzurum'daki şehit Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın, Tunceli'deki şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol'un, Hakkari'deki şehitler Uzman Çavuş Onur Tiken, Uzman Çavuş Erbil Arslan ve Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'un, Iğdır'daki şehit Piyade Onbaşı Harun Aydın'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.



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