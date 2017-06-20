12:09, 20 Haziran 2017 Salı

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman, Erzurum, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'da şehit düşen askerlerin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman, Erzurum, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'da şehit düşen askerlerin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'daki şehit Uzman Çavuş Ali Gülnar'ın, Erzurum'daki şehit Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın, Tunceli'deki şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol'un, Hakkari'deki şehitler Uzman Çavuş Onur Tiken, Uzman Çavuş Erbil Arslan ve Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'un, Iğdır'daki şehit Piyade Onbaşı Harun Aydın'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.