Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:45, 20 Haziran 2017 Salı
Orta Asya
12:10, 20 Haziran 2017 Salı

  • Paylaş
Özbekistanlıların Rusya Kongresi engellendi
Özbekistanlıların Rusya Kongresi engellendi

Rusya Özbeklerin en büyük organizasyonunun faaliyetine geçici yasak koydu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Adalet Bakanlığı “Özbekler ve Özbekistanlılar Tüm Rusya Kongresi” faaliyetini geçici olarak durdurdu. Bakanlık Özbeklerin sivil kurumuna 24 Kasım 2017 yıla kadar eksik belgeleri tamamlama süresi verdi.

“Özbekler Kongresi” Başkanı İbrahim Xudoyberdiev’e göre, sivil kuruluşun faaliyetin durdurulması "basit bir formalite"den başka bir şey değildir.

Konu ile ilgili Azadlık radyosuna açıklama yapan İbrahim Xudoyberdiev, Özbekler Kongresinin faaliyetin tamamen yasaklandığı hakkındaki söylentileri gerçekçi olmadığını belirterek, “Kurumumuzun Rusya'nın 13 bölgesinde ofisi var ve biz 50'den Özbek sivil kurumları ile irtibat içindeyiz. Bizim görevimiz Rusya'da çalışan hemşerilerimize yardım etmek ve onları korumaktır” dedi.



İlgili Konular Özbekistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
G-20 ülkeleri 60 trilyon dolarlık ekonomiyi yönetiyor GRAFİKLİ
G-20 ülkeleri 60 trilyon dolarlık ekonomiyi yönetiyor | GRAFİKLİ

ABD, Japonya, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı G-20, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetiyor
Dünya Mülteciler Günü
Dünya Mülteciler Günü

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Yerinden edilmenin acısını çeken, katliamların ve savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen mazlumlara umut olmaya çalışıyoruz" dedi
Hişam Bereket davasında 31 idam talebi
Hişam Bereket davasında 31 idam talebi

Mısır'da 2015 yılında öldürülen Başsavcı Bereket davasında 31 kişi hakkında idam cezası talep edildi
Özbek ve Kazak çocuklar babalarına hasret
Özbek ve Kazak çocuklar babalarına hasret

Özbekistan ve Kazakistan'da 3-4 yaş arasında çocuklar babalarına hasret büyüyor
Özbekistanlıların Rusya Kongresi engellendi
Özbekistanlıların Rusya Kongresi engellendi

Rusya Özbeklerin en büyük organizasyonunun faaliyetine geçici yasak koydu
Senegal'e damgasını vuran bir şeyh ve bir şehir Bamba ve
Senegal'e damgasını vuran bir şeyh ve bir şehir: Bamba ve Tuba

Senegal'in Dakar'dan sonra en büyük şehri Tuba, kahvesi, tarikatları, camisi ve kendine has yaşam tarzıyla farklı bir kent imajı çiziyor
Fransa Savunma Bakanı istifa etti
Fransa Savunma Bakanı istifa etti

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa ettiğini açıkladı
Londra'daki yangında ölenlere anma
Londra'daki yangında ölenlere anma

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz parlamentosu önündeki alanda toplanan yüzlerce kişi geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenleri andı
Avustralya Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldı
Avustralya, Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldı

Avustralya, ABD’nin Suriye uçağını düşürmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını geçici olarak durdurdu
Trump'a çalışan firmadan 200 milyon ABD'liyi yakan skandal
Trump'a çalışan firmadan 200 milyon ABD'liyi yakan skandal

Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin isteği ile araştırmalara start veren bir firma, 200 milyon ABD'linin bilgilerini yanlışlıkla internetten paylaştı
Bahreyn'de bombalı saldırı 1 ölü
Bahreyn'de bombalı saldırı, 1 ölü

Bahreyn'de meydana gelen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da Bagram üssünde görevli korumalara saldırı
Afganistan'da Bagram üssünde görevli korumalara saldırı

ABD'nin Bagram hava üssünde görev yapan korumalara yönelik silahlı saldırıda 8 Afgan koruma öldü
Akdeniz'de 126 göçmeni taşıyan bot kayboldu
Akdeniz'de 126 göçmeni taşıyan bot kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de Libya açıklarında en az 126 yasa dışı göçmeni taşıyan bir bottan haber alınamadığını duyurdu
Suudi Arabistan 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı
Suudi Arabistan, 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı

Suudi Arabistan, El-Mercan petrol sahasındaki platforma saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen botta bulunan 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı
AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye geliyor
AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye geliyor

AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn 6 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor
Trump'ın damadı Ortadoğu yolcusu
Trump'ın damadı Ortadoğu yolcusu

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, bu hafta Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek

Haberler

Vatanlarından habersiz büyüyen Özbek çocuklar
Vatanlarından habersiz büyüyen Özbek çocuklar

Özbekistan TAPI'ye katılmak istiyor
Özbekistan TAPI'ye katılmak istiyor

Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da
Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da

BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da
BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da

Özbek liderden Kırgız mevkidaşına dost eli
Özbek liderden Kırgız mevkidaşına dost eli

Özbekistan’da dalkavukluk yasaklandı
Özbekistan da dalkavukluk yasaklandı

İncil Özbek diline çevrildi
İncil Özbek diline çevrildi

Özbekistan ve Tacikistan sınırlarda anlaştı
Özbekistan ve Tacikistan sınırlarda anlaştı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 