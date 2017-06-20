12:24, 20 Haziran 2017 Salı

Aydın merkezli operasyonda FETÖ'den 8 tutuklama





Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Aydın merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, 22 kişiye yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 12 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 22 kişiye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırıkkale ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda meslekten ihraç edilen eski 10 öğretmen gözaltına alınmıştı.

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