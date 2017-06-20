12:31, 20 Haziran 2017 Salı

'Yalancı' bayram indirimlerine dikkat





Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, tüketicileri, Ramazan Bayramı öncesinde ''bayram kampanyası'' adı altına yapılan ''yalancı'' indirimlere dikkat etmeleri konusunda uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, Ramazan ve bayram kampanyası adı altında tüketicilerin cazipmiş gibi harcamaya ve borçlanmaya teşvik edildiğini savundu. Tüketicileri bu tarz kampanya ve kredilere karşı uyarmanın görevi olduğunu belirten Şahin, ''Bayram denilince aklımıza ilk olarak sadece harcama geliyor, para geliyor, kredi kartı geliyor, kredi geliyor. Bayram yaklaştıkça da bizim de nedense harcamalarımız bir fazla artıyor.'' dedi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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