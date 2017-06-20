Özbek ve Kazak çocuklar babalarına hasret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
UNICEF raporuna göre, dünyanın 74 ülkesinde üç dört yaş arası 40 milyondan fazla çocuğun yarısından fazlası babalarının ilgisinden mahrum olarak büyüyor.
BM Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan yeni bir raporda babaların çocuğun erken bilişsel gelişiminde önemli bir rol oynadığı belirtildi.
BM Haber Merkezi, araştırmaya göre Belarus’ta küçük çocukların yüzde 32'si Ukrayna'da yüzde 29'u, Gürcistan’da yüzde 40'ı, Kazakistan’da yüzde 49'u ve Özbekistan'da yüzde 46'sının babasının dikkatinden yoksun olduğu belirtildi.
Bu kritik dönem çocukların beslenme, sevgi, stres ve şiddetten koruma gibi anne ve babalarının bakımına muhtaçoldukları br dönem.
UNICEF temsilcisi Lourens Chendi konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Bu rakamlar çocukların hayatlarının ilk yıllarındaki gelişiminde babaların o kadar aktif rol oynamadığını göstermektedir" dedi.
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