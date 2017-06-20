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Hişam Bereket davasında 31 idam talebi
Hişam Bereket davasında 31 idam talebi

Mısır'da 2015 yılında öldürülen Başsavcı Bereket davasında 31 kişi hakkında idam cezası talep edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Başsavcısı Hişam Bereket'in 29 Haziran 2015 tarihinde öldürülmesinden sorumlu 31 kişi için idam cezası istendi. Mahkeme, bağlayıcı olmamasına rağmen hukuki açıdan zorunlu olduğu için Büyük Müftü'nün görüşüne de başvurduktan sonra, 22 Temmuz'da karar duruşmasının yapılacağını duyurdu.

Başsavcı Hişam Bereket, 2015 yılında Kahire'de konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır, saldırıdan Müslüman Kardeşler ve Hamas örgütlerini sorumlu tutmuştu. Ancak Hamas ve Müslüman Kardeşler bu iddiayı reddetmişti.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayınladığı bir videoda, birkaç genç erkeğin Gazze'de Hamas tarafından eğitildiklerini itiraf ettikleri görülmüştü. Ancak bu kişilerden bazıları sonradan ifadelerini geri çekmişti.

Savcı Bereket, Devlet Başkanı Muhammed Mursi görevden alındıktan sonra radikal İslamcıların düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden en üst düzey yetkiliydi.

Bereket, 14 Temmuz 2013 tarihinde Cumhuriyet Muhafızları Kışlası önünde yaşanan çatışmalarda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Muhammed Bedii de dahil olmak üzere 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve bu kişilerin mal varlıklarına el konulmasını istemişti.



İlgili Konular Hişam Bereket mısır mahkeme
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