13:24, 20 Haziran 2017 Salı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel kurslara 'müfredat' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "çeşitli kurslar" olarak faaliyet gösteren kişisel gelişim, meslek edindirme ve yetenek kurslarını, dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları konusunda uyardı.

Programları MEB tarafından onaylanan "çeşitli kurslar" adı altında yabancı dil, açıköğretim, KPSS hazırlık, bilgisayar kursu gibi isimler ile "kişisel gelişim", "meslek edindirme" ve "yetenek" kursu açılabiliyor.

Son dönemde, "çeşitli kurslar" adı altında faaliyet gösterenler arasında, dershane mantığına kapı aralayacak şekilde "matematiksel yetkinlik", "fen ve teknolojideki temel yeterlilikler", "sosyal ve beşeri yetkinlikler", "ana dilde iletişim", "öğrenmeyi öğrenme" başlıklarıyla ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamaya çalışanlar tespit edildi.

AMACI DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN KURUMLARA MÜEYYİDE UYARISI

Bakanlık, illere, bu kurumlara yönelik kendi programları çerçevesinde hareket etmeleri ve amacı dışında program uygulamamaları konusunda uyarılar içeren bir yazı gönderdi.

Çeşitli kursların kendi kurum türlerinin tanımlarında yer alan faaliyetler dışında hizmet sunamayacakları, uyguladıkları programların amacına, içeriğine ve seviyesine uygun olmayan faaliyetleri de yürütemeyecekleri vurgulanan yazıda amacı dışında faaliyet gösteren kurumların ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı.