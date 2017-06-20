13:30, 20 Haziran 2017 Salı

G-20 ülkeleri 60 trilyon dolarlık ekonomiyi yönetiyor | GRAFİKLİ

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dönem başkanı olarak 7-8 Temmuz'da G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Almanya, dünyanın büyük ekonomilerinin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Liderler, Hamburg Zirvesi'nde yapılacak çalışmalarda serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, terörizm, göç konularını ayrıntılı olarak ele alacak.

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan 2016 yılı verilere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği G-20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak da Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.

G-20 üyesi 19 ülke arasında satın alma gücü bakımından kişi başına düşen milli gelirde ABD, 57 bin 436 dolarla ilk sırada yer alıyor. Suudi Arabistan'da kişi başına milli gelir 55 bin 158 dolar, Avustralya'da 48 bin 899 dolar, Almanya'da 48 bin 111 dolar ve Kanada'da 46 bin 437 dolar olarak hesaplanıyor.

Hindistan, G-20 ülkeleri arasında 6 bin 616 dolarla en düşük kişi başına milli gelire sahip ülke olarak dikkati çekiyor. Bu kategoride Türkiye, 24 bin 912 dolar ile G-20 ülkeleri arasında 12. sırada bulunuyor.

G-20 ülkeleri yaklaşık 60 trilyon dolarlık ekonomiyi yönetiyor. GSYH bakımından 18 trilyon 569 milyar dolar ile ABD bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi, Çin (11 trilyon 218 milyar dolar), Japonya (4 trilyon 939 milyar dolar), Almanya (3 trilyon 467 milyar dolar) izliyor. G-20'de kurum olarak bulunan AB'nin de toplam ekonomik büyüklüğü 16 trilyon 408 milyar ile dikkati çekiyor.

Milli geliri 857 milyar dolar olan Türkiye, G-20 ülkeleri arasında 16. sırada yer alırken, Arjantin 545 milyar dolar, Güney Afrika 294 milyar dolar ile son iki sırada bulunuyor.