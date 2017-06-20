AYM'den FETÖ kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu tarafından reddedildi. Bu karar AYM'nin FETÖ ile ilgili olarak verdiği ilk karar oldu.
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Visegrad Grubu ülkeleri gelecekte de AB'nin mülteci kotası kararına uymayacaklarını belirtti
Afganistan'da DEAŞ'ın Derzab ilçesine saldırması sonucu ilçe merkezindeki 5 karakol DEAŞ kontrolüne geçti
Trafik kurallarına uymayan yayalar, yüz tanıma sistemi ile tespit edilecek, ihlali tespit edilenler halka ekrandan halka teşhir edilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimden sonra istifa eden Başbakan Edouard Philippe'i yeniden kabineyi kurmakla görevlendirdi
TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.
ABD, Japonya, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı G-20, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetiyor
Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Yerinden edilmenin acısını çeken, katliamların ve savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen mazlumlara umut olmaya çalışıyoruz" dedi
Mısır'da 2015 yılında öldürülen Başsavcı Bereket davasında 31 kişi hakkında idam cezası talep edildi
Özbekistan ve Kazakistan'da 3-4 yaş arasında çocuklar babalarına hasret büyüyor
Rusya Özbeklerin en büyük organizasyonunun faaliyetine geçici yasak koydu
Senegal'in Dakar'dan sonra en büyük şehri Tuba, kahvesi, tarikatları, camisi ve kendine has yaşam tarzıyla farklı bir kent imajı çiziyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz parlamentosu önündeki alanda toplanan yüzlerce kişi geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenleri andı
Avustralya, ABD’nin Suriye uçağını düşürmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını geçici olarak durdurdu
Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin isteği ile araştırmalara start veren bir firma, 200 milyon ABD'linin bilgilerini yanlışlıkla internetten paylaştı