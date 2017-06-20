13:56, 20 Haziran 2017 Salı

AYM'den FETÖ kararı





TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu tarafından reddedildi. Bu karar AYM'nin FETÖ ile ilgili olarak verdiği ilk karar oldu.

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