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Ceylin'in katil zanlısı hapiste intihar girişiminde bulundu
Ceylin'in katil zanlısı hapiste intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan zanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinde yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ceylin Atik'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ş.T'nin cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Aliağa ilçesindeki İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik odada tutuklu bulunan Ş.T'nin yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştığı öğrenildi.

Oda ve zanlıyı sürekli gözlemleyen infaz koruma memurlarının müdahale ettiği ve ambulansla Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

OLAY

Ödemiş'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı Ceylin Atik (10), 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan evin sahibi S.T. ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının üvey annesi R.Ö. tutuklanmıştı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ş.T. ve R.Ö. ile Menemen Ceza İnfaz Kurumu'ndaki S.T. tek kişilik odalara konulmuştu.

Ceylin'i öldürdüğünü itiraf eden Ş.T'nin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürmesi nedeniyle kurumun Psiko Sosyal Destek Yardım Servisi ekiplerinin kontrolünde tutulduğu bildirilmişti.



İlgili Konular Ceylin Atik İzmir
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