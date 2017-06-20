14:07, 20 Haziran 2017 Salı

Mogadişu'da patlama



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Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Olay yerinden silah sesleri duyuldu.

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