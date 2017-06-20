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Çin’de yaya geçitlerine yüz tanıma sistemi
Çin’de yaya geçitlerine yüz tanıma sistemi

Trafik kurallarına uymayan yayalar, yüz tanıma sistemi ile tespit edilecek, ihlali tespit edilenler halka ekrandan halka teşhir edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin’de, kırmızı ışıkta geçen yayalar, yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek cezalandırılacak.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times” gazetesinin haberine göre, Şangdong, Hınan, Ciangsu, Guangdong eyaletlerinde, yayaların trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla içerisinde kamera ve fotoğraf makinasının bulunduğu yüz tanıma sistemi yerleştirildi.

Sistemin kurulmasının hemen ardından Şandong eyaletinin Cinan kentinde, yaya ve şoförler tarafından 6 bin kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit edildi. Cinan'daki yetkililer, sistem kentte kullanılmaya başlandığından beri, yayaların kırmızı ışık ihlalinin yüzde 90 azaldığını bildirdi.

Sistem herhangi bir ihlal tespit ettiği anda anlık fotoğraf ve 15 saniyelik video çekecek. Çekilen fotoğraflar, eyalet polis merkezlerine aktarılarak, ihlali yapan yayanın kimlik bilgileri tespit edilecek.

Yaklaşık 20 dakika içinde, ihlali yapan yayanın kimlik numarası ve ev adresi, yaya geçidinin üzerine yerleştirilen ekrandan "trafik kurallarını ihlal etti" uyarısıyla halka teşhir edilecek.

Trafik kurallarını ihlal eden kişiye, 20 yüen (10 TL) para, yarım saat trafik kuralları dersi veya 20 dakika boyunca polislere trafik kontrolünde yardım etme cezalarından biri verilecek.

Çin’de yaygın kullanılan yüz tanıma sistemi, banka ATM'leri, restoranlar, üniversitelerdeki kız yurtları ve umumi tuvaletlerde kullanılıyor.

Öte yandan söz konusu sistemin kapsamlı uygulanması, kişisel mahremiyetin ihlal edilmesi endişesini de beraberinde getiriyor.

Çin'de bir süre önce yayalara yol vermeyen sürücülere 200 yüen (100 TL) para cezasını öngören düzenleme de yürürlüğe girmişti.



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