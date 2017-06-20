Çin’de yaya geçitlerine yüz tanıma sistemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin’de, kırmızı ışıkta geçen yayalar, yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek cezalandırılacak.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times” gazetesinin haberine göre, Şangdong, Hınan, Ciangsu, Guangdong eyaletlerinde, yayaların trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla içerisinde kamera ve fotoğraf makinasının bulunduğu yüz tanıma sistemi yerleştirildi.
Sistemin kurulmasının hemen ardından Şandong eyaletinin Cinan kentinde, yaya ve şoförler tarafından 6 bin kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit edildi. Cinan'daki yetkililer, sistem kentte kullanılmaya başlandığından beri, yayaların kırmızı ışık ihlalinin yüzde 90 azaldığını bildirdi.
Sistem herhangi bir ihlal tespit ettiği anda anlık fotoğraf ve 15 saniyelik video çekecek. Çekilen fotoğraflar, eyalet polis merkezlerine aktarılarak, ihlali yapan yayanın kimlik bilgileri tespit edilecek.
Yaklaşık 20 dakika içinde, ihlali yapan yayanın kimlik numarası ve ev adresi, yaya geçidinin üzerine yerleştirilen ekrandan "trafik kurallarını ihlal etti" uyarısıyla halka teşhir edilecek.
Trafik kurallarını ihlal eden kişiye, 20 yüen (10 TL) para, yarım saat trafik kuralları dersi veya 20 dakika boyunca polislere trafik kontrolünde yardım etme cezalarından biri verilecek.
Çin’de yaygın kullanılan yüz tanıma sistemi, banka ATM'leri, restoranlar, üniversitelerdeki kız yurtları ve umumi tuvaletlerde kullanılıyor.
Öte yandan söz konusu sistemin kapsamlı uygulanması, kişisel mahremiyetin ihlal edilmesi endişesini de beraberinde getiriyor.
Çin'de bir süre önce yayalara yol vermeyen sürücülere 200 yüen (100 TL) para cezasını öngören düzenleme de yürürlüğe girmişti.
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Visegrad Grubu ülkeleri gelecekte de AB'nin mülteci kotası kararına uymayacaklarını belirtti
Afganistan'da DEAŞ'ın Derzab ilçesine saldırması sonucu ilçe merkezindeki 5 karakol DEAŞ kontrolüne geçti
Trafik kurallarına uymayan yayalar, yüz tanıma sistemi ile tespit edilecek, ihlali tespit edilenler halka ekrandan halka teşhir edilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimden sonra istifa eden Başbakan Edouard Philippe'i yeniden kabineyi kurmakla görevlendirdi
TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.
ABD, Japonya, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı G-20, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetiyor
Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Yerinden edilmenin acısını çeken, katliamların ve savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen mazlumlara umut olmaya çalışıyoruz" dedi
Mısır'da 2015 yılında öldürülen Başsavcı Bereket davasında 31 kişi hakkında idam cezası talep edildi
Özbekistan ve Kazakistan'da 3-4 yaş arasında çocuklar babalarına hasret büyüyor
Rusya Özbeklerin en büyük organizasyonunun faaliyetine geçici yasak koydu
Senegal'in Dakar'dan sonra en büyük şehri Tuba, kahvesi, tarikatları, camisi ve kendine has yaşam tarzıyla farklı bir kent imajı çiziyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz parlamentosu önündeki alanda toplanan yüzlerce kişi geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenleri andı
Avustralya, ABD’nin Suriye uçağını düşürmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını geçici olarak durdurdu
Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin isteği ile araştırmalara start veren bir firma, 200 milyon ABD'linin bilgilerini yanlışlıkla internetten paylaştı