14:22, 20 Haziran 2017 Salı

Afganistan'da DEAŞ Derzab ilçesine saldırdı





Afganistan'da DEAŞ'ın Derzab ilçesine saldırması sonucu ilçe merkezindeki 5 karakol DEAŞ kontrolüne geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesine DEAŞ üyeleri, dört koldan saldırı düzenledi. Derzab kaymakamı Baz Muhammad Daver yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin ilçe merkezine saldırmasının ardından çıkan çatışmada 13 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü belirterek, 8 polisin ve 1 sivilin de hayatını kaybettiğini söyledi. Daver, çatışmada 3 polis, 3 sivil ve 15 DEAŞ üyesinin de yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından 5 polis karakolunun DEAŞ kontrolüne geçtiğini belirten Daver, ilçe merkezine 200 metre uzaklıkta çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

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