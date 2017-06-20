FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonunda 11 tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, meslekten uzaklaştırılan bazı polisler ile örgütte "mahrem imam" olarak adlandırılan kişilerin de bulunduğu 23 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 11'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Diğer zanlılar yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Haziran'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda meslekten uzaklaştırılan bazı polisler ile sivil kişilerin "örgütün emniyet yapılanması içinde yer aldıkları" gerekçesiyle 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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İzmir'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı
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