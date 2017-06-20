14:38, 20 Haziran 2017 Salı

Dört AB ülkesi 'mülteci kotası' kararına uymayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Visegrad Grubu ülkeleri gelecekte de Avrupa Birliği'nin mülteci kotası kararına uymayacaklarını açıkladı

Polonya'nın başkenti Varşova'da dün Visegrad Grubu ülkeleri başbakanları ile Benelüks ülkeleri başbakanları bir araya geldi. Visegrad Grubu ülkeleri başbakanları gelecekte de Avrupa Birliği'nin mülteci kotası uygulamasına uymama kararı aldı.



Slovakya haber ajansı TASR'a konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, dünkü toplantıda mülteci kotası konusunda "sert tartışmalar" yaşandığını söyledi.

AB KOMİSYONU 3 ÜLKE İÇİN "İHLAL PROSEDÜRÜ" BAŞLATMAYA KARAR VERMİŞTİ

Avrupa Birliği Komisyonu, mültecilerin Birlik içinde dağılımı konusunda üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti hakkında “ihlal prosedürü” başlatmaya karar vermişti.



AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, bu prosedürün sonunda Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nda dava açılabileceğini ve ülkelerin para cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.



Visagrad Grubu ülkeleri arasında yer alan Slovakya ise, sadece 16 sığınmacıyı kabul ettiği için "ihlal prosedürü"nden kurtulmayı başarmıştı.



Avrupa Konseyi Eylül 2015’te aldığı iki kararla, İtalya ve Yunanistan’da kalmış 160 bin mültecinin iki yıl zarfında diğer AB ülkeleri arasında paylaşılmasına dönük bir planı kabul etmiş ancak geçen süreye rağmen sadece 20 bin 869 kişi başka ülkelere yerleştirilebilmişti.