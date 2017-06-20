15:24, 20 Haziran 2017 Salı

FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası





Niğde'de FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında bir avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütünü üye olma" suçundan tutuklu yargılanan avukat Hakan A. ve avukatı hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Aynı mahkemede, tutuklu sanıklar Hasan H.D, Mustafa A, Yasin Ç, Ali B, Mustafa T, İbrahim A. ve Kamer A'nın da aynı suçtan yargılanmalarına devam edildi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İlgili Konular FETÖ soruşturması Niğde

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.