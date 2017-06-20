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FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası
FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası

Niğde'de FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında bir avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütünü üye olma" suçundan tutuklu yargılanan avukat Hakan A. ve avukatı hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti.

Aynı mahkemede, tutuklu sanıklar Hasan H.D, Mustafa A, Yasin Ç, Ali B, Mustafa T, İbrahim A. ve Kamer A'nın da aynı suçtan yargılanmalarına devam edildi.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İlgili Konular FETÖ soruşturması Niğde
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