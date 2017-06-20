15:45, 20 Haziran 2017 Salı

Esed rejimi Dera ve Şam'da saldırı başlattı





Esed rejimi, ilan ettiği ateşkesin son bulmasıyla güneydeki Dera iline ve Şam'ın Doğu guta bölgelerine saldırılar düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye’de Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera ili ve başkent Şam’ın Doğu Guta bölgelerine saldırılar düzenledi. Esed rejimi, geçen cumartesi ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin son bulmasının ardından, sabah erken saatlerde Dera kentinin güneybatısında Ürdün sınırına 1,5 kilometre mesafede yer alan muhaliflerin bölgelerini vurmaya başladı. Dera'daki askeri muhaliflerin komutanlarından Hüseyin Abu Zeyit yaptığı açıklamada, "Rejimin ve milislerin Dera'nın batısındaki Hava Savunma Birliği bölgesine başlattığı saldırıyı püskürttü" dedi. Ebu Zeyit, çatışmalarda rejim güçlerini pusuya düşürdüklerini, 15'ten fazla asker öldürdüklerini, iki tank imha ettiklerini ve çeşitli silahlar ele geçirdiklerini bildirdi. Muhalifler, rejim güçlerini püskürterek, Dera ilinin merkezini batı kırsalıyla bağlayan bölgeye ulaşmalarını engellemiş oldu. Diğer taraftan rejim güçleri, 4 yıldır kuşatmada tuttukları Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar mahallesi, Zemelke ve Ayn Terme beldelerine hava saldırıları düzenledi.

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