16:04, 20 Haziran 2017 Salı

Diyarbakır'da polis aracıyla sivil araç çarpıştı





Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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