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Diyarbakır'da polis aracıyla sivil araç çarpıştı
Diyarbakır'da polis aracıyla sivil araç çarpıştı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.



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