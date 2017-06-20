Sakarya'da sağanak her yeri göle çevirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sakarya'ya iki günde metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre iki gündür Sakarya'da etkisini sürdüren sağanağın mevsim normallerin üzerinde olduğu belirtildi.
Kente metrekare başına 80,5 kilogram yağış düştüğü, bu verinin, yıl geneline bakıldığında metrekare başına 60 kilogram olan aylık yağış ortalamasının ve mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, aşırı yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelere Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerince müdahale edildiği kaydedildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Meteorolojiden alınan verilere göre son günlerde şehrimizin etkisi altına girdiği sağanak yağışla metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına şehrimizin 16 ilçesinde ekiplerimiz hazır bekletilerek sorun yaşanan bölgelere ivedilikle yönlendirilmiştir. Bu akşam itibarıyla yağışlı havanın şehrimizi terk etmesi beklenmektedir. Herhangi bir ihtiyaç durumunda vatandaşlarımız 7 gün 24 saat ALO 185 Çağrı Merkezimizden bize ulaşabilir."
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
Niğde'de FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında bir avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İncirlik Üssü’nde 1 saat içerisinde 6 adet F-16 ile 4 adet tanker uçağı ve 1 adet İHA inerken, 4 adet F-16 ise havalandı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 80 bini aşkın Suriyeli, özel izinle doğdukları topraklara giderek sıla özlemini dindiriyor
İzmir'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan zanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinde yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştı
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, tüketicileri, Ramazan Bayramı öncesinde ''bayram kampanyası'' adı altına yapılan ''yalancı'' indirimlere dikkat etmeleri konusunda uyardı
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman, Erzurum, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'da şehit düşen askerlerin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi
Maliye Bakanı Ağbal, kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvuruların haziran sonunda bittiğini belirterek, vatandaşlara başvuruları son güne bırakmamaları çağrısında bulundu
Ankara'da, 3 bin polisin katıldığı "Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu"nda 200'den fazla kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da, milattan sonra 4. yüzyıldan kalma mozaik yapı bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birileri yürüyor. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz." dedi.
FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 avukattan 31'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı