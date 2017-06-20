16:10, 20 Haziran 2017 Salı

Sakarya'da sağanak her yeri göle çevirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya'ya iki günde metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre iki gündür Sakarya'da etkisini sürdüren sağanağın mevsim normallerin üzerinde olduğu belirtildi.

Kente metrekare başına 80,5 kilogram yağış düştüğü, bu verinin, yıl geneline bakıldığında metrekare başına 60 kilogram olan aylık yağış ortalamasının ve mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, aşırı yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelere Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerince müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Meteorolojiden alınan verilere göre son günlerde şehrimizin etkisi altına girdiği sağanak yağışla metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına şehrimizin 16 ilçesinde ekiplerimiz hazır bekletilerek sorun yaşanan bölgelere ivedilikle yönlendirilmiştir. Bu akşam itibarıyla yağışlı havanın şehrimizi terk etmesi beklenmektedir. Herhangi bir ihtiyaç durumunda vatandaşlarımız 7 gün 24 saat ALO 185 Çağrı Merkezimizden bize ulaşabilir."