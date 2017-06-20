17:05, 20 Haziran 2017 Salı

ABD İran'ın İHA'sını düşürdü iddiası



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ABD ordusunun Suriye'de İran'a ait İHA düşürdüğü öne sürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Medyası, ABD ordusunun Suriye'de İran'a ait İnsansız Hava Aracı düşürdüğünü iddia etti. CNN International'ın son dakika olarak duyurduğu haberinde, ABD'nin, Suriye'de rejim güçlerine ait insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. İHA'nın İran yapımı olduğu belirtildi. Esed rejimine ait savaş uçağı önceki gün Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD tarafından düşürülmüştü. Suriye Savunma Bakanlığı, uçağın düşürüldüğü bir açıklamayla doğrulamışt

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