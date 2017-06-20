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ABD Suriye'de İran'ın İHA'sını düşürdü
ABD Suriye'de İran'ın İHA'sını düşürdü
arşiv

Amerikan F15-E savaş uçağı, Suriye’de "rejimi yanlısı" olarak tanımladığı İran yapımı Şahid-129 tipi ikinci bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon bir Amerikan F-15E savaş uçağının Suriye’de "rejimi yanlısı" olarak tanımladığı İran yapımı Şahid-129 tipi ikinci bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. 

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada bir ABD F-15E tipi savaş uçağının Suriye’nin güneyindeki El Tanf bölgesindeki koalisyon kuvvetlerine yaklaşan bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi. 

8 HAZİRAN'DAKİ İHA İLE AYNI YERDE DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, “Rejim yanlısı silahlı Şahid-129 tipi İHA düşmanca niyetini ortaya koyup koalisyon kuvvetlerine doğru ilerledikten sonra bir ABD F-15E Strike Eagle uçağı tarafından gece saat 12.30’da düşürüldü” denildi. 

Açıklamada İHA’nın düşürüldüğü yerin 8 Haziran’da düşürülen İHA ile aynı yer olduğu belirtilirken F-15E uçağının önce İHA’ya önleme yaptığını ancak İHA yoluna devam etmeye kalkıştığında ABD jetinin ateş açtığı belirtildi. 

Koalisyonun Rusya üzerinden Suriye’deki tüm taraflara El Tanf bölgesindeki ayrışma alanına girmeme konusunda uyarıda bulunduğu ve DEAŞ karşıtı kuvvetlere yönelik düşmanca tavırların kabul edilmeyeceğini açık bir şekilde ifade ettiği belirtilen açıklamada “Oldukça kalabalık bir hava sahasında belirsizlikleri önlemek ve stratejik yanlış hesaplamaların önüne geçmek için Rusya ile mevcut bir ayrışma kanalı var.” denildi. 



İlgili Konular İran Suriye ABD Suriye
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