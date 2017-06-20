17:23, 20 Haziran 2017 Salı

Olağanüstü genel kurulunun iptaline MHP'den ilk yorum

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, MHP'nin olağanüstü genel kurulunun iptaline ilişkin karar konusunda, "Hukuku biz başka yerlerde aramadık, kendi doğal zemininde aradık. Orada da hak yerini buldu, mahkeme doğru kararı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine ilişkin kararını, AA muhabirine değerlendirdi.

Can sıkıcı ve boşuna bir gayretin sonuna gelmiş olmanın rahatlığı içerisinde olduklarını ifade eden Öztürk, mahkemenin kararının yerinde olduğunu söyledi.

Öztürk, bundan önce de mahkemelerin birtakım içlerine sinmeyen kararları olduğunu belirterek "Biz hukukun bize tanımış olduğu haklarımızı sonuna kadar aradık. Sonuçta mahkeme kararı verdi. İnşallah hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Hiç aksatmadan yollarına devam ettiklerini belirten Öztürk, kongrelerinin tamamlanmak üzere olduğunu, şu ana kadar 44 il kongresinin, 780 civarında ilçe kongresinin yapıldığını söyledi.

Öztürk bayram sonrası kongrelerin tamamlanacağını ifade ederek, "Planladığımız, programladığımız gibi tespit ettiğimiz tarihe kongrelerimize yetiştirip büyük kurultayımızı 18 Mart 2018'de yapacağız." şeklinde konuştu.

Mahkemenin doğru kararı verdiğini kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hukuk işlemediği için, taraf olmaması gereken insanların müdahalesiyle bu noktalara geldik. Bugüne kadar verilmiş kararlar var. Bu kararların altında imzası olanlar ya kaçak ya tutuklu şu anda. Hukuk mücadalesinde tamamen FETÖ ile mücadele ettik biz. Her yerde FETÖ'nün hakimleri, savcıları karşımıza çıktı. Bunların da aralarında nasıl bir ilişki var, onu da toplumun takdirine bırakıyoruz."

Mahkemenin kararıyla "hakkın yerini bulduğunu" vurgulayan Öztürk, lüzumsuz bir uğraştan kurtulduklarını kaydetti. Öztürk, "7,5 ay boşuna bir zahmete katlandırdılar bizi. MHP'yi yolundan etmek, sekteye uğratmak için içeriden, dışarıdan bütün eller işin içerisine girdi." dedi.

Bu girişimi "MHP'yi ele geçirme mücadelesi" olarak niteleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"İşin içerisine baktığımız vakit görünürde mücadele edenler var ama asıl mücadeleyi başkaları yapıyordu. FETÖ'nün hakimlerinin, savcılarının bu işe müdahil olmasını nasıl yorumlayacağız ki? Cemaat, medya, yargı ve bütün sahalarda budanmış bir vaziyetteydi. Hükümetle siyasi bir mücadele vermenin yollarını arıyordu. Bunun için uygun zemin olarak 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarını da dikkate alarak, neticeden memnun olmayan insanların duygularını da kullanarak, MHP'yi ele geçirip, hükümetle siyasi zeminde mücadele etmenin yollarını aradılar.

Bu noktada MHP'ye oy vermiş, kendisini MHP'li, ülkücü olarak tanımlayan arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Onlar farklı bir niyetle belki hareket etmişlerdir ama bu arkadaşlarımızın niyetlerini fırsat bilip, başka mecralara çekmeye çalışanlar da oldu. Adaleti rayından saptırmaya çalışanlar da bunlar oldu.

Her şeye rağmen adalete güveni muhafaza etmek çok önemli. Bazen hoşumuza gitmeyen kararlar verilebiliyor. Ama hoşumuza gitmeyen bu kararların da takibini hukuk mecrasında yapmakta fayda var. Hukuku biz başka yerlerde aramadık, kendi doğal zemininde aradık. Orada da hak yerini buldu. Mahkeme doğru kararı verdi."

MHP üst kurul delegesi ve MYK Üyesi Cemal Enginyurt'un, partinin söz konusu olağanüstü genel kurulunun iptali talebiyle açtığı dava, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince bugün karara bağlandı. MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine hükmedildi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23-24 Haziran 2016 tarihli tedbir kararlarının, karar kesinleşinceye kadar devamını da içeren hükme karşı istinafa başvurulabilecek.