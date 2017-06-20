Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığını bildirdi.
DMÖ Veri Yönetimi Müdürü Omar Baddour, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu.
Baddour, önümüzdeki günlerde Akdeniz'in batısındaki ülkelerin büyük bölümünde ve Balkanların batısında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.
Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Baddour, İspanya'nın orta bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 santigrat derece üzerinde seyrettiğini aktardı. Baddour, "Bu sıcak dönem, gök gürültülü fırtına, sağanak yağmur ve orman yangınlarına yol açabilir." diye konuştu.
Baddour, Portekiz'de hava sıcaklıklarının 40 santigrat derece düzeyinde olduğunu, bunun sonucunda çıkan orman yangınında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Portekiz'de 5 belediye bölgesi maksimum yangın riskinde ve 58 belediye de yüksek yangın riski altında." dedi.
Fransa'da da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 santigrat derece üzerinde olduğuna işaret eden Baddour, ABD'nin Las Vegas kentinde hava sıcaklığının bugün 46, Birleşik Arap Emirlikleri'nde cumartesi günü 50, Fas'ta ise 42,9 santigrat derece ölçülerek rekor kırıldığını vurguladı.
Portekiz hükümeti yetkilileri dün başkent Lizbon'un 200 kilometre kuzeyinde yer alan Pedragao Grande dağlık bölgesinde üç gündür devam eden orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini açıklamıştı.
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DMÖ Veri Yönetimi Müdürü Baddour, "Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıkları rekor düzeye ulaştı" dedi
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