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Günün Haberleri
19:13, 20 Haziran 2017 Salı
Güncel
17:54, 20 Haziran 2017 Salı

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Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı

Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa'daki zehirlenme soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi. Manisa Başsavcısı 731 askerin zehirlenmesi ile ilgili soruşturmada Ankara merkezli yeni gözaltılar olabileceğini açıklamıştı..



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Güncel Haberleri
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