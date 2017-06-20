17:54, 20 Haziran 2017 Salı

Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı





Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manisa'daki zehirlenme soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi. Manisa Başsavcısı 731 askerin zehirlenmesi ile ilgili soruşturmada Ankara merkezli yeni gözaltılar olabileceğini açıklamıştı..

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