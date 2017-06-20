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Irak
19:04, 20 Haziran 2017 Salı

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"Türkmenler Irak'ın bölünmesine karşı çıktıkları için baskıya uğruyor"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, "Irak'ın bölünmesine karşı olduğumuz için Kürt siyasi partilerine yakınlıklarıyla bilinen taraflarca ağır baskılara maruz kalıyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşet Salihi yaptığı açıklamada, "Irak'ın bölünmesine karşı olduğumuz için Kürt siyasi partilerine yakınlıklarıyla bilinen taraflarca ağır baskılara maruz kalıyoruz. Çok sayıda insan haklarına aykırı uygulamaların amacı Türkmenlerin ülkenin birliğinden yana olma iradesini yok etmektir.'' dedi.

Salihi, Kerkük'te Türkmenlere yönelik baskıların giderek arttığını ve ağırlaştığını belirterek, şunları söyledi:

''Kerkük'te özellikle 2003'ten bu yana Türkmenlere yönelik baskılar planlı ve süreklidir. Fidye karşılığı adam kaçırma, suikastlar, ölüm tehditleri, iş imkanlarını engelleme ve devlet memuru Türkmenlere baskıların uygulandığı Kerkük'te Türkmenleri yok etme planı uygulanıyor."

"TÜRKMENLER BU OYUNLARA GELMEYECEK KADAR GÜÇLÜDÜR"

Türkmenlerin birliğinin de hedef alındığını vurgulayan Salihi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu baskılarla Türkmenlere, Irak'ın bölünmesini ve yıllardır Kerkük'te uygulanan demografik değişikliği dayatmak istiyorlar. Türkmenler bu oyunlara gelmeyecek ve baskılara boyun eğmeyecek kadar güçlüdür."



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