Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" olan çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece idrak edilecek Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde olması bekleniyor.
Programda, Mısır'dan gelen hafız Memduh İbrahim Amir, hafız Adem Kemaneci, Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien, Boşnak hafız Senad Podojak Kur'an-ı Kerim okuyacak.
İlahi ve kasidelerin de seslendirileceği program sonrasında sahurunu Millet Camisi'nde yapmak isteyenler için yemek verilecek.
Öte yandan, Millet Camisi'ne gelenlere akşam ve yatsı namazları arasında dondurma ikramı da yapılacak.
Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen özel bir program düzenlenecek
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