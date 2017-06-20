FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün (literatürüne göre) 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında mahrem imamların da olduğu 11'i tutuklu, 20 sanık öğretmen ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, FETÖ'ye ait bir hücre evinde ele geçirilen bir dijital kartta, isimleri "mahrem imam" şeklinde kodlanmış olarak geçen Sami Ş, Abdullah B, Nezih Y. Serkan K. ve Özer Y'ye örgüt adına toplantılar düzenledikleri, himmet adı altında para topladıkları, gizli yazışma programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle, FETÖ üyeliğinin yanı sıra örgüt yöneticiliğinden de değerlendirerek 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Mahrem imam olarak ceza alanlar arasında, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in atletini toplantılarda Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli eski polislere koklattığı ileri sürülen öğretmen Sami Ş. de yer aldı.
Mahkeme heyeti, terör örgütü üyeliğinden yargılanan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkları, 6 ila 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.
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Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
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