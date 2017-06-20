Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Prof. Dr. Süleyman Ateş ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun katılacağı özel Kadir Gecesi programı, Ayasofya'da dualar ve tekbirlerle idrak edilecek.
TRT Diyanet'te yayınlanan "Bereket Vakti Ayasofya" isimli programın Kadir Gecesi özel yayınında Ayasofya Camisi içinde Kur'an-ı Kerim, tekbir ve ezan sesleri yükselecek.
Görmez, Ateş ve Bardakoğlu'nun konuk olarak katılacağı programda, Türkiye'nin en seçkin Kur'an okuyucuları, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece alan hafızlar Kur'an okuyacak.
Program, Ayasofya'dan 2 müezzinin canlı olarak çift ezan okumasıyla son bulacak.
"Bereket Vakti Ayasofya Kadir Gecesi Özel" programı, Ali Bektaş'ın sunumuyla yarın gece saat 00.00'da TRT Diyanet'te başlayacak.
"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Ateş ve Bardakoğlu'nun katıldığı özel bir programla idrak edilecek
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