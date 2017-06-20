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Petrol fiyatları son 7 ayın en düşüğünde
Petrol fiyatları son 7 ayın en düşüğünde

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dünü 46,91 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,1 değer kaybederek 45,45 dolara geriledi ve 15 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 44,20 dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,8 düşüşle 42,95 dolara indi ve 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Uzmanlar, Libya'nın ham petrol üretiminin son 4 yılın zirvesine çıktığına dikkati çekerek, küresel piyasada arz fazlasının artmaya devam ettiğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığını belirtiyor. 



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