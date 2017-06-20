Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür

Filistin Bakanlar Kurulunun Ramallah'ta düzenlediği haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür edilirken, Acqua Stella gemisindeki yardım malzemelerine gümrük muafiyeti getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, yakında İsrail limanlarına ulaşması beklenen "şefkat gemisinin" taşıdığı yardım malzemelerinin, Gazze'ye Kerm Ebu Salim kapısından giriş yapacağı aktarıldı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi ulaştıracak Acqua Stella gemisi, pazar günü Uluslararası Mersin Limanı'ndan törenle uğurlanmıştı.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, uğurlama törenindeki konuşmasında, "İnşallah 30, 36 saat sonra bu gemi Aşdod Limanı'nda olacak ve bayrama kadar çocuklarımızın, Gazze'deki kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin bayramlıklarını oraya yetiştirecek." diye konuşmuştu.
AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer ise Gazzelilerin bayramda acil ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD koordinasyonunda 10 bin tonluk insani yardım malzemesi hazırlandığını ifade ederek, gıda malzemelerinin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, bisikletler ve bayramlık kıyafetlerin de gönderildiğini belirtmişti.
Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "Hukuku biz başka yerlerde aramadık, kendi doğal zemininde aradık. Orada da hak yerini buldu, mahkeme doğru kararı verdi" dedi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var
Niğde'de FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında bir avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İncirlik Üssü’nde 1 saat içerisinde 6 adet F-16 ile 4 adet tanker uçağı ve 1 adet İHA inerken, 4 adet F-16 ise havalandı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 80 bini aşkın Suriyeli, özel izinle doğdukları topraklara giderek sıla özlemini dindiriyor
İzmir'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan zanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinde yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştı
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, tüketicileri, Ramazan Bayramı öncesinde ''bayram kampanyası'' adı altına yapılan ''yalancı'' indirimlere dikkat etmeleri konusunda uyardı
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman, Erzurum, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'da şehit düşen askerlerin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi
Maliye Bakanı Ağbal, kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvuruların haziran sonunda bittiğini belirterek, vatandaşlara başvuruları son güne bırakmamaları çağrısında bulundu