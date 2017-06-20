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Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür

Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Bakanlar Kurulunun Ramallah'ta düzenlediği haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür edilirken, Acqua Stella gemisindeki yardım malzemelerine gümrük muafiyeti getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yakında İsrail limanlarına ulaşması beklenen "şefkat gemisinin" taşıdığı yardım malzemelerinin, Gazze'ye Kerm Ebu Salim kapısından giriş yapacağı aktarıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi ulaştıracak Acqua Stella gemisi, pazar günü Uluslararası Mersin Limanı'ndan törenle uğurlanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, uğurlama törenindeki konuşmasında, "İnşallah 30, 36 saat sonra bu gemi Aşdod Limanı'nda olacak ve bayrama kadar çocuklarımızın, Gazze'deki kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin bayramlıklarını oraya yetiştirecek." diye konuşmuştu.

ÇOCUKLAR DA BAYRAM EDECEK

AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer ise Gazzelilerin bayramda acil ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD koordinasyonunda 10 bin tonluk insani yardım malzemesi hazırlandığını ifade ederek, gıda malzemelerinin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, bisikletler ve bayramlık kıyafetlerin de gönderildiğini belirtmişti.



İlgili Konular Türkiye İsrail filistin
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