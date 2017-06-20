Bangladeş'te yıldırımlar 23 can aldı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yağışların yoğun olması nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş Afet Ajansı Başkanı Reaz Ahmed yaptığı açıklamada, Muson mevsiminde ülke geneline hakim olan yoğun yağışlı havada oluşan yıldırımların, ülke genelinde son 48 saat içerisinde 23 can kaybına yol açtığını belirtti.
Ülkede her yıl yüzlerce kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğine işaret eden Ahmed, halkın alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmesi için medya aracılığıyla kampanyalar yaptıklarını aktardı.
Ülkede bir süre önce yine Muson yağmurlarından kaynaklanan sel ve toprak kaymalarında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.
Muson mevsiminde yağışlarının yoğun olduğu Bangladeş'te, son 48 saatte 23 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
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