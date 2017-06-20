Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.
Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili SMS uyarısının da, 9 Haziran itibarıyla başladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır " dedi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi
Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "Hukuku biz başka yerlerde aramadık, kendi doğal zemininde aradık. Orada da hak yerini buldu, mahkeme doğru kararı verdi" dedi
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Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı