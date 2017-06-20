Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:35, 20 Haziran 2017 Salı
Güncel
22:27, 20 Haziran 2017 Salı

  • Paylaş
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili SMS uyarısının da, 9 Haziran itibarıyla başladığını aktardı.



İlgili Konular köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı ramazan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan: Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır " dedi
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür

Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı

Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi
Olağanüstü genel kurulunun iptaline MHP'den ilk yorum
Olağanüstü genel kurulunun iptaline MHP'den ilk yorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "Hukuku biz başka yerlerde aramadık, kendi doğal zemininde aradık. Orada da hak yerini buldu, mahkeme doğru kararı verdi" dedi
Sakarya'da sağanak her yeri göle çevirdi
Sakarya'da sağanak her yeri göle çevirdi

Sakarya'da iki günde metrekareye 80,5 kilogram yağış düştü
Diyarbakır'da polis aracıyla sivil araç çarpıştı
Diyarbakır'da polis aracıyla sivil araç çarpıştı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var
FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası
FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası

Niğde'de FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında bir avukata 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İncirlik'te uçak hareketliliği
İncirlik'te uçak hareketliliği

İncirlik Üssü’nde 1 saat içerisinde 6 adet F-16 ile 4 adet tanker uçağı ve 1 adet İHA inerken, 4 adet F-16 ise havalandı
Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor
Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 80 bini aşkın Suriyeli, özel izinle doğdukları topraklara giderek sıla özlemini dindiriyor
FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonunda 11 tutuklama
FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonunda 11 tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı
Ceylin'in katil zanlısı hapiste intihar girişiminde bulundu
Ceylin'in katil zanlısı hapiste intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan zanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinde yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştı
Yalancı' bayram indirimlerine dikkat
'Yalancı' bayram indirimlerine dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, tüketicileri, Ramazan Bayramı öncesinde ''bayram kampanyası'' adı altına yapılan ''yalancı'' indirimlere dikkat etmeleri konusunda uyardı
Aydın merkezli operasyonda FETÖ'den 8 tutuklama
Aydın merkezli operasyonda FETÖ'den 8 tutuklama

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

Haberler

Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek
Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek

Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor
Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor

'Yalancı' bayram indirimlerine dikkat
Yalancı' bayram indirimlerine dikkat

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı?
Kadir Gecesi ne zaman Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı

Türkmenistan’da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi
Türkmenistan da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi

Başkentte Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
Başkentte Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Sınır kapılarında bayram yoğunluğu
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 