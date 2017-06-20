Brüksel'de tren istasyonunda patlama | FOTO

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ulusal haber ajansı Belga'ya göre, Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi önemli kurumlara ev sahipliği yapan Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu’nda patlayıcı yüklü kemer takmış bir kişi etkisiz hale getirildi.
Bu arada küçük bir patlama sesi duyulurken, polis ve askerler çevrede güvenlik önlemi aldı. Tren İstasyonu etrafındaki yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis helikopterleri alan üzerinde uçuş yaptı.
Belçika'nın ünlü turistik meydanı Grand Palace etrafında da sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başkent Brüksel'de alarm seviyesi önce en yüksek olan dörde çıkarılmış, daha sonra da üçe düşürülmüş, polis ve askerler önemli merkezler ve binaların önünde devriye görevine başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmadıkları için ABD'nin "şaşırdığını" belirterek "Amaç gerçekten terörizm mi?" dedi
Brüksel'de bir tren istasyonunda patlama meydana geldi. Ayrıca Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir kişi etkisiz hale getirildi.
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