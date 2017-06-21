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01:47, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Asya
Güncelleme: 01:05, 21 Haziran 2017 Çarşamba

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Pakistan, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, İran'a ait İHA'yı düşürdü

Pakistan, İran'a ait insansız hava aracını düşürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan'ın İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Pakistan medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde İran'a ait bir İHA'yı düşürdü.

İHA'nın Pakistan hava sahasını ihlal etmekte olduğu bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.



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