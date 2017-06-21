Güncelleme: 01:05, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Pakistan, İran'a ait İHA'yı düşürdü





Pakistan, İran'a ait insansız hava aracını düşürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'ın İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Pakistan medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde İran'a ait bir İHA'yı düşürdü. İHA'nın Pakistan hava sahasını ihlal etmekte olduğu bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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