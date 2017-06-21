BM'den 'İsrail'in Filistin'deki işgal birimleri artıyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyine Kudüs'ten video konferans yoluyla katılarak İsrail-Filistin sorununa ilişkin bu yılın ikinci raporu hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki birimlerinin yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözüm umutlarını öldürdüğüne dikkati çeken Mladenov, "Yerleşim planlarıyla ilgili duyurular 24 Mart'tan bu yana ciddi bir şekilde arttı, 4 bin yeni işgal birimi inşa edileceği açıklandı ve 2 bini için ihaleye çıkıldı. Doğu Kudüs'te de 770 işgal biriminin inşası onay aşamasında." dedi
Bölgedeki güvenlik durumuna da değinen Mladenov, son üç ayda İsrail'in Gazze'de hava saldırısı düzenlemediğini, Gazze'den de İsrail'e roket atışı olmadığını ancak Filistin'de İsrail güvenlik güçlerinin 17 kişiyi öldürdüğünü, İsrail'de ise bir asker ve bir polisin öldürüldüğünü kaydetti.
Gazze'de aylardır devam eden elektrik krizine de değinen Mladenov, Gazze halkına günde sadece 4 saat elektrik verildiğini, elektrik kesintilerinin hastane ve okulları işlevsiz hale getirdiğini ve su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.
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