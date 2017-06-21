08:37, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan'da veliaht prens değişikliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın getirilmesi yönünde karar aldı. Suudi Arabistan Devlet Televizyonu tarafından aktarılan bilgiye göre kraliyet üyesi 34 kişiden 31'i Muhammed bin Selman'ın destekledi.

Veliaht Prens olmasının yanı sıra Başbakan Yardımcısı olarak da açıklanan 31 yaşındaki Muhammed bin Selman, aynı zamanda savunma bakanlığı pozisyonunu da koruyacak.

Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonlardan sorumlu olarak görev yapıyordu. Kral Selman, Muhammed bin Selman'ın bu akşam Mekke'de bağlılık yemini etmesi çağrısında bulundu.