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Bayram alışverişi yapanlara saldırı: 1'i ağır 5 yaralı
Bayram alışverişi yapanlara saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Gaziantep'te işlek bir caddede bayram alışverişi yapan vatandaşlara rastgele ateş eden kişi, 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te bir kişinin, işlek bir caddede bayram alışverişi yapan kişilere rastgele ateş etmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Şoför Ali Caddesi'ne 27 AN 75 plakalı motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, caddede kurulan seyyar satıcılardan bayram alışverişi yapan kişilere silah ve pompalı tüfekle ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Olayda yaralanan Tülay Gülderen (25), Suriye uyruklu Zekeriye Melikşan, Dilek Demir, Dilan Demir ve Yağmur Çobanoğlu, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kurşunlardan birisi kafasına isabet eden ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Tülay Gülderen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası caddede güvenlik önemli alan ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının eşkalini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için özel ekip kuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, çalışmasını sürdürüyor.



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