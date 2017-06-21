Macron, Fransa İslam Konseyinin iftarında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler Fransa İslam Konseyinin (CFCM) başkent Paris'te verdiği iftarda bir araya geldi.
En son yaklaşık 10 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin katıldığı CFCM iftarına uzun bir aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde katılım gerçekleşti.
İftar programında birçok siyasetçi ve idari yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Cezayir ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri ile Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini temsilciler ve bazı gazeteciler de yer aldı.
Programda konuşan Macron, İslam Konseyinin bu davetinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Fransa'da düzenlenen terör saldırıları ile farklı dinlere mensup olanlarla Müslümanlar arasında derin bir yara açılmak istendiğini ifade eden Macron "Terör saldırıları aynı zamanda İslam'a alet edilmek isteniyor. İslam Konseyi de buna güzel cevap veriyor ve örnek bir davranış sergiliyor." dedi.
Macron, Fransa'da bir tarafta Müslümanlar diğer tarafta Fransızların olmadığını, ancak bir bütün halinde özgür ve eşit Fransızların olduğunu belirtti.
Fransa'daki Müslümanların dinini barışçıl bir şekilde yaşama haklarının bulunduğunu anlatan Macron, Fransız makamlarının bunu tesis etmekle görevli olduğunu bildirdi. Macron, bundan dolayı da Fransız devletinin ülke genelindeki hastane, hapishane ve askeri kurumlardaki Müslümanlara manevi rehberlik edecek Müslümanların buralarda görev almalarını desteklediğini aktardı.
Macron, fanatizmin yaygınlaştırılmasına ve terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisine karşı mücadele edilmesi gerektiğini, bu konuda Müslümanların sahada çalışmalar yapmasının önemini vurguladı.
CFCM Başkanı Anouar Kbibech de CFCM üyeleri adına Cumhurbaşkanı Macron'u iftarda ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Fransa'da son iki sene ve İngiltere'de yakın zamanda gerçekleşen saldırıların terör tehdidin azalmadığını gösterdiğine dikkait çeken Kbibech, "Burada tekrar söylemek istiyorum ki Fransa'daki Müslümanlar bu alçak terör saldırılarını en sert şekilde kınıyor. Bu saldırılar hiçbir dini ve insani değerler ile açıklanamaz." ifadesini kullandı.
Kbibech, CFCM'in terörle mücadele konsunda kararlığını hatırlatarak, ülkedeki Müslümanların Macron'a başarılar dilediğini söyledi.
Büyükelçi Musa ise iftar sonrası yaptığı açıklamada, CFCM'in Fransa'daki Müslümanların birinci düzeyde temsil kuruluşu olduğunu anımsattı.
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