Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) aldığı tek taraflı "bağımsızlık referandumu" kararına ilişkin, "Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi proje kabul edilemez." dedi.
Cuburi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, eylül ayında yapılması öngörülen yerel seçimlere değinerek, "Bu seçimlerin söz konusu tarihte yapılması pratik olarak imkansız hale geldi. Ancak genel seçimler Nisan 2018'de gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Cuburi, Irak'ta DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerine terk ederek kamplarda yaşayan sığınmacıların geri dönmesinin esas talepleri arasında olduğunu dile getirdi.
Bu kişilerin bir bölümünün silahlı milis gruplarca evlerine dönmesinin engellendiğini vurgulayan Cuburi, "Bazı silahlı gruplar da bu insanlara evlerine geri dönmesi karşılığında fidye talebinde bulunuyor." diye konuştu.
Cuburi, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" yapma planıyla ilgili soruya, "Herhangi bir vilayetin referandum talebine karşı çıkmayız ancak bu anayasaya dönülerek yapılmalı. Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi bir proje kabul edilemez." yanıtını verdi.
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Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" hazırlığı ile ilgili olarak, "Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi bir proje kabul edilemez" dedi
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